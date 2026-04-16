Аферисты украли у нижегородки 600 тысяч рублей и сделали её курьером мошенников

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой многоходовой схемы мошенников и сама, не подозревая, помогла им обмануть других людей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина обратилась в отдел полиции № 6 с заявлением о крупном хищении. История началась с безобидного сообщения в домовом чате. Перейдя по ссылке для «заказа ключей от домофона», нижегородка ввела личные данные и код из СМС. Вскоре ей начали звонить «операторы Госуслуг», затем «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователи ФСБ». Женщину убедили, что на её имя оформлена доверенность на преступника.
Под давлением она сняла со счетов и перевела 600 тысяч рублей на «безопасные реквизиты». Затем аферисты запугали её «уголовной ответственностью» и заставили выполнять их указания. Несколько дней женщина ездила по городу на такси, забирая деньги у пожилых людей по кодовым словам. В итоге злоумышленникам передали ещё более миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Полиция напоминает: не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте коды из СМС. Настоящие сотрудники ведомств не требуют переводить деньги и не проводят «секретных операций» по телефону.