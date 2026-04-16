Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты украли у нижегородки 600 тысяч рублей и сделали её курьером мошенников

Женщину запугали «уголовным делом» и заставили работать на злоумышленников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой многоходовой схемы мошенников и сама, не подозревая, помогла им обмануть других людей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина обратилась в отдел полиции № 6 с заявлением о крупном хищении. История началась с безобидного сообщения в домовом чате. Перейдя по ссылке для «заказа ключей от домофона», нижегородка ввела личные данные и код из СМС. Вскоре ей начали звонить «операторы Госуслуг», затем «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователи ФСБ». Женщину убедили, что на её имя оформлена доверенность на преступника.

Под давлением она сняла со счетов и перевела 600 тысяч рублей на «безопасные реквизиты». Затем аферисты запугали её «уголовной ответственностью» и заставили выполнять их указания. Несколько дней женщина ездила по городу на такси, забирая деньги у пожилых людей по кодовым словам. В итоге злоумышленникам передали ещё более миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Полиция напоминает: не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте коды из СМС. Настоящие сотрудники ведомств не требуют переводить деньги и не проводят «секретных операций» по телефону.