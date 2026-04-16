В Казани выросли тарифы на парковке у метро «Авиастроительная»

Час стоянки теперь стоит 70 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Исполком Казани изменил тарифы на подземном муниципальном паркинге у станции метро «Авиастроительная». Час стоянки теперь обойдется в 70 рублей.

Стоимость парковки на срок от 1 до 3 часов выросла до 100 рублей, от 3 до 10 часов — до 200 рублей, от 10 до 14 часов — до 250 рублей. При нахождении автомобиля от 14 часов плата составит 350 рублей.

Ночной тариф с 18:00 до 8:00 установлен на уровне 120 рублей. Если машина оставлена более чем на сутки, расчет округляется до целого дня. Выросли и цены на абонементы. Месячная стоянка теперь стоит 5,5 тысячи рублей, квартальная — 15 тысяч, годовая — 54 тысячи рублей.

Напомним, в Казани запланировали создать еще 1,6 тысячи мест для платной парковки. Также грядет корректировка и по уже существующим стоянкам.