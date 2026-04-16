Расписание поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится в апреле

Отмечается, что на станции «Москва-Пассажирская-Казанская» работы будут вестись 18—19 апреля с 0:30 до 6:30, на перегоне Пески — Голутвин — в те же дни с 2:15 до 6:10. На период работ будут поочередно закрываться участки первого и второго главных путей. Движение поездов организуется по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов временно выведены из графика.