Расписание поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится в апреле

В апреле изменится расписание поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится с 18 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции “Москва-Пассажирская-Казанская”, а также на перегонах Пески — Голутвин и Щелково — Чкаловская», — говорится в материале.

Отмечается, что на станции «Москва-Пассажирская-Казанская» работы будут вестись 18—19 апреля с 0:30 до 6:30, на перегоне Пески — Голутвин — в те же дни с 2:15 до 6:10. На период работ будут поочередно закрываться участки первого и второго главных путей. Движение поездов организуется по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов временно выведены из графика.

На Ярославском направлении, на перегоне Щелково — Чкаловская, назначены 24-часовые технологические «окна» с 0:10 18 апреля до 0:10 19 апреля, в те же часы 25—26 апреля, а 20, 21 и 27 апреля — семичасовые — с 0:05 до 7:05. В этот период железнодорожники проведут замену рельсовых плетей, сварку и выправку пути на участке, протяженностью около 2 км, а также глубокую очистку щебеночного балласта 400 м пути. На период работ движение поездов на участке Соколовская — Чкаловская организуется по соседнему пути в реверсивном режиме.

Наиболее существенные корректировки в расписание внесены 18 и 25 апреля: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания.