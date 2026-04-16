Красноярские медики станут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали в первом чтении поправки в региональный закон «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам». Согласно изменениям, компенсация медработникам за аренду жилья теперь будет выплачиваться ежемесячно.
Сейчас выплаты производятся ежеквартально. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев отметил, что поправки в законопроект позволят снизить финансовую нагрузку на специалистов:
«Донастройка закона сделает меру поддержки более удобной и позволит успешно решать кадровый вопрос в медицинских учреждениях края, привлекать в отрасль специалистов. Время показало, что это действенный инструмент, который очень востребован медиками».
Отметим, что за два года компенсацию получили около 1600 медработников и на эти цели из краевого бюджета выделено более 170 млн рублей.