Инвестор Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет

Умер американский инвестор Марк Мобиус. Сообщение об этом опубликовано на его странице в LinkedIn.
Он скончался 15 апреля в возрасте 89 лет. В публикации сказано, что Мобиус был известен тем, что «много путешествовал и формировал собственные, основанные на личном опыте, взгляды на рынки, которые часто оставались вне внимания глобальных инвесторов».
«Марк [Мобиус] открыл миру глаза на развивающиеся рынки и вдохновил поколения инвесторов мыслить более глобально, смело и с большей долей воображения относительно возможного. Он изменил то, как мы инвестируем, и то, как мы видим возможности по всему миру», — процитировала Financial Times генерального директора Franklin Templeton Дженни Джонсон.
Она же добавила, что влияние Мобиуса «будет ощущаться еще многими поколениями».
Марк Мобиус родился в США в 1936 году. Он сооснователь и управляющий компании Mobius Capital Partners. Он был известен как эксперт в области инвестиций на рынках Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.
В 2009 году он предсказал начало финансового кризиса в Азии и скупал акции российских компаний после кризиса 1998 года.
Мобиус также был одним из первых инвесторов, который увидел в Африке перспективный рынок. В 2012 году он создал инвестиционный фонд Templeton Africa Fund. Мобиус 30 лет проработал в компании Franklin Templeton Investments, где руководил фондом развивающихся рынков Templeton Emerging Markets Group.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.