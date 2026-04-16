Инвестор Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет

Американский инвестор скончался 15 апреля. Он был известен как эксперт по инвестициям на рынках Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. Мобиус стал одним из первых инвесторов, кто увидел в Африке перспективный рынок.

Источник: РБК

Умер американский инвестор Марк Мобиус. Сообщение об этом опубликовано на его странице в LinkedIn.

Он скончался 15 апреля в возрасте 89 лет. В публикации сказано, что Мобиус был известен тем, что «много путешествовал и формировал собственные, основанные на личном опыте, взгляды на рынки, которые часто оставались вне внимания глобальных инвесторов».

«Марк [Мобиус] открыл миру глаза на развивающиеся рынки и вдохновил поколения инвесторов мыслить более глобально, смело и с большей долей воображения относительно возможного. Он изменил то, как мы инвестируем, и то, как мы видим возможности по всему миру», — процитировала Financial Times генерального директора Franklin Templeton Дженни Джонсон.

Она же добавила, что влияние Мобиуса «будет ощущаться еще многими поколениями».

Марк Мобиус родился в США в 1936 году. Он сооснователь и управляющий компании Mobius Capital Partners. Он был известен как эксперт в области инвестиций на рынках Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

В 2009 году он предсказал начало финансового кризиса в Азии и скупал акции российских компаний после кризиса 1998 года.

Мобиус также был одним из первых инвесторов, который увидел в Африке перспективный рынок. В 2012 году он создал инвестиционный фонд Templeton Africa Fund. Мобиус 30 лет проработал в компании Franklin Templeton Investments, где руководил фондом развивающихся рынков Templeton Emerging Markets Group.

