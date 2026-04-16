Силуанов заявил, что в ситуации с бюджетом нет ничего экстраординарного

В ситуации с бюджетом не происходит ничего необычного, доходы в первом квартале немного сократились из-за снижения поступлений от торговли нефтью и выплат авансов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передал корреспондент РБК.
«Ничего такого экстраординарного нет с бюджетом. Первый квартал еще не показатель. Возможно, мы будем корректировать в течение года», — сказал он.
Помимо падения нефтегазовых доходов, в первом квартале компаниям предоставили большое количество авансов.
«Мы достаточно активно авансировали. Авансировали компании, которым необходимо было оборудование», — пояснил министр, добавив, что расходы в первом квартале 2026 года были выше, чем годом ранее.
