В Симферополе перекроют улицу Казанскую

В пятницу, 17 апреля, в Симферополе планируют ограничить движение транспорта по улице Казанской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Улицу Казанскую перекроют в восемь утра. Ограничения связаны с необходимостью провести работы по упорядочиванию слаботочных сетей. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в пять вечера.
«Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учитывать указанную информацию при планировании маршрутов», — говорится в сообщении.