У жителей Калининградской области изъяли 102 единицы оружия

Добровольно граждане сдали 116 «стволов».

У жителей Калининградской области изъяли 102 единицы оружия с начала года. Таковы результаты 705 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами. Всего выявили 137 нарушений, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Отмечается, что добровольно владельцы сдали в правоохранительные органы 116 единиц оружия. Большая часть нарушений связана с тем, что «ствол» неправильно хранили. Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают сохранность оружия, а также исключают доступ к нему посторонних лиц, особенно детей.