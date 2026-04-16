В Красноярске суд вынес суровый приговор «вору в законе» из Казани

Красноярский краевой суд вынес приговор «вору в законе» Владиславу Грачеву по прозвищу Шарап Казанский.
По материалам дела, в 2014 году в челябинской тюрьме житель Казани, закоренелый рецидивист с известным в криминальных кругах прошлым, решил узаконить свой «статус» и занять наивысшее положение в преступной иерархии. Являясь хранителем воровских обычаев, он своим рвением в их почитании заслужил признание у известных криминальных авторитетов. Они и короновали его, возведя на вершину невидимой пирамиды.
Татуировки с восьмиконечными звездами на коленях стали его меткой, которая служила знаком власти в уголовном мире. Своим единоличным решением он наказывал и поощрял своих подопечных, выступал арбитром в их конфликтах, следил за неукоснительным соблюдением «понятий» и лишал статуса провинившихся.
Даже после введения государственного запрета на такие роли он не отказался от «статуса». Переходя из зоны в зону — от Ульяновска до Красноярска, он продолжал насаждать свое преступное влияние.
У Грачева есть непогашенные и не отбытые судимости по п. «в» ч. 2 ст. 132, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «к» ч. 2, ч.1 ст. 122 УК РФ. В 2009 году Грачев Верховным судом Татарстана был осужден за инкриминируемые ему преступления к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
После прибытия в красноярскую колонию его незаконному статусу была дана юридическая оценка, возбуждено уголовное дело. Ему утвердили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
В настоящее время Владислав Грачев находится в исправительном учреждении ФСИН России в Красноярском крае.
Красноярский краевой суд признал его виновным и к неотбытому наказанию добавил 8 лет 6 месяцев лишения свободы окончательно по совокупности 9 лет 6 месяцев с ограничением свободы один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
