Лесопожарный центр в Коми получил новую технику для борьбы с возгораниями

Современная техника для борьбы с возгораниями поступила в авиаотделения лесопожарного центра в городах Инте и Усинске Республики Коми. Такая работа проводится в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в республиканском центре обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования региона.
Для работы на воде и болотах поступили скоростные аэролодки «Охотник» и лодки SOLAR с водометными моторами Tohatsu. Наземный автопарк пополнился внедорожниками ГАЗ «Садко Next» на базе полноприводного шасси и УАЗ «Буханка» в грузопассажирском исполнении. Для разведки и координации у кромки огня приобретены маневренные снегоболотоходы Stels. Также для перевозки личного состава поступили современные автобусы «Газель Next».
«Подготовка к пожароопасному сезону — наша приоритетная задача. Мы прекрасно понимаем, что каждая минута на счету, когда речь идет о спасении леса. Новая техника станет хорошим подспорьем для наших огнеборцев. Уверен, что обновленный автопарк позволит нам встретить пожароопасный сезон во всеоружии», — отметил министр природных ресурсов экологии Коми Роман Полшведкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.