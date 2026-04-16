Андрей Кропоткин: Калининградцы смогут проверить свое здоровье в специальном медицинском автопоезде

Мобильно-диагностический комплекс укомплектован современным медицинским оборудованием и будет действовать в регионе до сентября.

Источник: Комсомольская правда

Развитие системы здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни людей является приоритетным направлением в реализации народной программы партии «Единая Россия».

По словам секретаря Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Калининградской области Андрея Кропоткина, работа мобильного комплекса повышает доступность медицинской помощи, и первую очередь, для жителей отдаленных территорий.

«Автопоезд оборудован маммографом, флюорографом и имеет стоматологический кабинет, а также ряд другого медицинского оборудования. Однако главное — комплекс работает в связке с узкими специалистами системы здравоохранения, которые профессионалы своего дела. Они могут оперативно выявить факторы риска, незамедлительно направить человека на дополнительные обследование, если того требует конкретный случай, и также быстро начать лечение. Такой подход доказал свою высокую эффективность», — подчеркнул Андрей Кропоткин.

Вместе с тем работа передвижных кабинетов рассчитана на все муниципалитеты за пределами областного центра. В итоге такую медицинскую помощь получат жители всех муниципальных и городских округов.

Основная цель, при этом — приблизить медицинскую помощь к людям, проживающим в труднодоступных местах, где затруднительно получить консультации узких специалистов и исследования, к гражданам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Наомним, что народная программа «Единой России» и партийный проект «Здоровое будущее» направлена на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи, мотивации к ведению здорового образа жизни, повышение эффективности и значения профилактики заболеваний, решение проблемы государственного регулирования по оказанию медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников. На площадке проекта оказывается содействие в реализации также программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», направленных на решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности, малых городах, рабочих поселках.

