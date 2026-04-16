В Госдуме поддержали идею о снятии денег в любых банкоматах без комиссии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с интернет-изданием «Газета.ru» назвал здравой идею разрешить в России снимать деньги без комиссии в любых банкоматах.
Ранее в распоряжении РИА Новости появилось официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), в котором он предлагает ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до 10 тысяч рублей.
«Идея здравая, и не только крупные, но и ряд средних банков реализовали ее в частном порядке достаточно давно. Вы можете снимать средства и пополнять счет без комиссии в “чужих” банкоматах крупных банков. Конечно, многие небольшие банки находятся в сложном финансовом положении, и для них потеря небольших комиссий от операций в банкоматах может быть существенна и может затруднить поддержание их сети», — сказал Делягин.
Таким образом, по мнению депутата, работать со средствами граждан должны только крупные банки, в идеале — только государственные. Он уточнил, что отмену комиссий никто не сможет ощутить. Делягин добавил, что в целом подход правильный, и финансовая среда должна быть «бесшовной» точно так же, как и, например, транспортная.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов также уточнил, что мера снизит прибыль банков, но система должна быть прежде всего ориентирована на обычных людей.
«Думаю, что предложение в целом интересное. Действительно, сегодня люди иногда вынуждены, даже если они давно не имели дела с наличными, снимать деньги», — сказал он.