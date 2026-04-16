Опрос показал мнение россиян об ограничении нежелательного контента детям

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Большинство (83%) россиян поддержали бы введение в России ограничений на показ детям в социальных сетях нежелательного контента и контента, который «затягивает», 76% поддержали бы требование согласия родителей для создания аккаунта в соцсетях несовершеннолетними, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Результаты опроса представлены в четверг в ходе коммуникационного стрима Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ.
Более половины (57%) респондентов считают, что социальные сети и интернет оказывают на детей и подростков в равной степени и положительное, и отрицательное влияние, 10% уверены, что они оказывают скорее положительное влияние, 30% — скорее отрицательное.
По мнению 63% опрошенных, основную ответственность за безопасность детей и подростков в интернете должны нести родители и семья, 13% назвали государство, 9% — интернет-платформы и IT-компании, 2% — школы и систему образования, 3% считают, что это должны делать сами дети.
Большинство (83%) россиян поддержали бы введение в России ограничения на показ детям нежелательного контента и контента, который «затягивает», столько же (83%) поддержали бы введение требования подтверждения возраста перед использованием социальных сетей.
Кроме того, 76% согласны с тем, что в РФ нужно требовать согласие родителей для создания в социальных сетях аккаунта несовершеннолетними, 75% поддержат установление ограничений на время, которое несовершеннолетние проводят в социальных сетях.
Как считают 43% респондентов, детям следует разрешить пользоваться соцсетями самостоятельно с 16−18 лет, 38% ответили, что с 13−15 лет, 16% — до 12 лет, 3% — 19 лет и старше.
«Цифровое детство» — новая норма современного общества, с одной стороны, все активнее распространяющаяся, а с другой — все еще многих напрягающая и даже пугающая. Как с этим быть? Сегодня это решают сами родители, и решают по-разному. Наиболее популярны такие решения, как ограничение потребления цифрового контента детьми", — прокомментировала результаты опроса руководитель пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яна Ширяева.
Она отметила, что россияне при этом не готовы к радикальному сценарию цифровой изоляции детей, российскому обществу ближе сценарий контроля, а не запрета. Интернет, по словам Ширяевой, воспринимается как важная часть жизни, от которой никуда не сбежать, но которую надо контролировать.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 марта 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.