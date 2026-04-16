Иловля и Чернышковский удостоены звания «Рубеж Сталинградской доблести»

— 15 августа 1942 года фашисты быстрым маршем вышли к Дону большими силами и пытались его форсировать. Навстречу им были брошены три стрелковые гвардейские дивизии. Форсировали Дон на подручных средствах и отбросили противника от берега, держали линию фронта до контрнаступления, — напомнил доблестную историю Иловли глава облкомтерполитики Битюкций. — Значение подвига защитников Сталинграда в Иловле в том, что остановили врага, сохранили за нами эту территорию. Участок рокады Иловля — Петров Вал, построенный героическими усилиями народа, сыграл стратегическую роль в Сталинградской битве.