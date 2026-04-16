Может ли собственник выселить квартирантов до окончания договора?

И вот здесь собственникам важно знать, что и в случае краткосрочного договора закон будет на стороне добросовестных нанимателей. Выселить их раньше срока без судебного решения, как указал Конституционный суд, можно будет, лишь если такое условие прямо прописано в договоре — другими словами, если ваши жильцы подпишут договор с пунктом, что в любой момент могут оказаться на улице. И второе — выселить будет можно, если жильцы серьёзно нарушат ваши интересы, например: повредят имущество, затопят соседей или задержат оплату. Но просто так выставить квартирантов за дверь будет незаконно.