Может ли собственник выселить квартирантов до окончания договора?

Юрист объяснил нюансы краткосрочного найма и позицию Конституционного суда.
«Это зависит от того, как был составлен договор аренды жилья, — говорит юрист Геннадий Ефремов. — Если в него включено условие об автоматическом продлении, то выселить жильцов и правда будет сложно. Многие наймодатели специально подписывают краткосрочные договоры на 11 месяцев максимум, так как более длительный срок даёт квартирантам больше полномочий (он рассматривается, согласно ст. 683 ГК РФ, как длительное пользование жильём)».
И вот здесь собственникам важно знать, что и в случае краткосрочного договора закон будет на стороне добросовестных нанимателей. Выселить их раньше срока без судебного решения, как указал Конституционный суд, можно будет, лишь если такое условие прямо прописано в договоре — другими словами, если ваши жильцы подпишут договор с пунктом, что в любой момент могут оказаться на улице. И второе — выселить будет можно, если жильцы серьёзно нарушат ваши интересы, например: повредят имущество, затопят соседей или задержат оплату. Но просто так выставить квартирантов за дверь будет незаконно.
«Самое важное в позиции Конституционного суда: если договор формально заключён на срок менее года, но фактически отношения длятся больше 12 месяцев за счёт постоянного автоматического продления, такой найм уже нельзя воспринимать как обычный краткосрочный, и выселить квартирантов будет ещё сложнее, — объясняет юрист. — Совет собственникам: заключать договоры на срок до года, не включать автоматическую пролонгацию и при необходимости просто подписывать новый договор на новый срок».