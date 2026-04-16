В Мордовии открыли метод лечения грибковых заболеваний с помощью борщевика

Ученые Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева разработали метод лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей с использованием экстракта борщевика Сосновского. Работа велась в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовии.
В основе метода лежит фотосенсибилизатор, полученный из экстракта борщевика Сосновского. Это вещество повышает чувствительность пораженных тканей к свету. Для проведения процедуры используется портативное устройство, совмещающее диагностику и терапию. Во время сеанса ультрафиолетовое излучение активирует органические соединения, содержащиеся в растении. В результате клетки патогенных грибов избирательно разрушаются, при этом здоровые ткани остаются неповрежденными.
По словам ученых, к такому способу воздействия устойчивость грибка не формируется. Важным достоинством метода является отсутствие системных побочных эффектов. В отличие от традиционных противогрибковых средств, которые всасываются в кровь и могут оказывать токсическое действие на организм, новый способ лечения действует исключительно локально.
