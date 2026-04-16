Глава Александровского округа досрочно прекратила полномочия

Депутаты окружной Думы приняли решение об отставке Ольги Белобаржевской.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Думы Александровского округа депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Ольги Белобаржевской, об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Последний рабочий день действующего главы муниципалитета установлен на 20 апреля. Напомним, в конце 2025 года по иску прокуратуры суд досрочно отстранил главу Александровского округа от должности в связи с утратой доверия. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антикоррупционного законодательства.

В феврале текущего года был объявлен конкурс для выбора нового руководителя муниципалитета. Испытание, на котором кандидаты должны были рассказать о намеченных планах работы, были назначены на 1 апреля.