Глава Александровского округа досрочно прекратила полномочия

Последний рабочий день действующего главы муниципалитета установлен на 20 апреля. Напомним, в конце 2025 года по иску прокуратуры суд досрочно отстранил главу Александровского округа от должности в связи с утратой доверия. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антикоррупционного законодательства.