В Пермском крае начали сбрасывать воду из водохранилищ

Камская гидроэлектростанция начала сброс из водохранилища. При этом задействованы все 23 гидроагрегата, через которые проходит от 3000 до 3700 кубометров воды в секунду. На ГЭС пояснили, что станция работает на максимальной мощности, это связано с резким увеличением поступления воды в Камское водохранилище из-за таяния снегов. По данным энергетиков, приток к плотине превышает 6000 кубометров в секунду.
Сброс воды начался не только на крупнейшей в регионе ГЭС, но и на других водохранилищах.
— Это делается для того, чтобы срезать пики половодья, — отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович. — Также постоянно идет очистка от снега гребней плотин и дамб, сороудерживающих решеток, отколка льда у водосбросных сооружений, укрепление и подсыпка ослабленных участков.
С помощью больших водохранилищ в Прикамье регулируют уровень паводка, а он в этом году ожидается мощнее обычного. Реки освобождаются ото льда, в южных районах края уже началось половодье. Внезапные холода на прошлой неделе немного притормозили его развитие, но вернувшаяся теплая погода привела к возобновлению активного таяния снега.
— Уровень воды в реках будет превышать норму на 40−80 сантиметров, — прогнозирует начальник пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Снегозапас в этом году в регионе большой.
На особом контроле ситуация в Кунгуре и Кудымкаре, самых паводкоопасных территориях Прикамья. Там развернуты временные гидрологические посты, замеры уровня воды ведутся каждые два часа. Подготовлены пункты временного размещения населения из сел и деревень, которые может захлестнуть половодье.