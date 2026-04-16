В Пермском крае начали сбрасывать воду из водохранилищ

Камская гидроэлектростанция начала сброс из водохранилища. При этом задействованы все 23 гидроагрегата, через которые проходит от 3000 до 3700 кубометров воды в секунду. На ГЭС пояснили, что станция работает на максимальной мощности, это связано с резким увеличением поступления воды в Камское водохранилище из-за таяния снегов. По данным энергетиков, приток к плотине превышает 6000 кубометров в секунду.