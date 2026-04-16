В Пермском крае планируют усилить поддержку детей-сирот

16 апреля краевой парламент в первом чтении одобрил инициативу губернатора Дмитрия Махонина, направленную на расширение мер помощи детям-сиротам.
Законопроект предусматривает приоритетное право на получение жилья или денежных выплат на его покупку для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они участвовали в выполнении задач по защите приграничных территорий России в рамках специальной военной операции.
На данный момент такие льготы уже действуют для сирот, чьи отцы принимали участие в СВО. Новые изменения позволят распространить эту меру поддержки на более широкий круг нуждающихся.
Председатель Законодательного собрания региона Валерий Сухих отметил, что инициатива станет очередным шагом к решению проблемы обеспечения сирот жильем. По его словам, это позволит сделать социальную политику более справедливой и адресной. Он также напомнил, что в прошлом году региону впервые за семь лет удалось сократить очередь на жилье для сирот на 3%.
Кроме того, на портале «Госуслуги» продолжает работать специальный раздел для участников СВО, ветеранов и их семей. В нем собрана информация о доступных мерах поддержки, включая льготы и выплаты, а также доступно оформление 39 региональных и муниципальных услуг в онлайн-формате.