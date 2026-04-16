В Севастополе снова закрыли рейд

«Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — сказано в сообщении.
Для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах, они отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах приостановки движения не сообщается. Но в это же время закрыли для движения Крымский мост. Это сделано в целях безопасности.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.