Руководителя Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятке

Руководителя Западно-Сибирской железной дороги задержали в Новосибирске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Max.
По данным следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026-го глава филиала РЖД получил от представителей коммерческих организаций взятку на общую сумму более 50 млн руб. Деньги передавались в обмен на общее покровительство фирмам, а также «совершение в их пользу незаконных действий, выразившихся в даче указаний подчиненным работникам и подписании документов».
Их действия пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Фигуранты задержаны. В отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). На представителя коммерческой организации завели дело по ч. 5 ст. 291 УК России («Дача взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавил СК.
В марте 2026 года СК завел дело о взятке в отношении начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД. По версии следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2025-го он незаконно получил 12 млн руб. через посредника за заключение договора подряда на ремонт грузовых вагонов. Согласно позиции обвинения, он же обеспечил последующую приемку работ.
О возбуждении уголовного дела о взятках в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД СК сообщал в конце января текущего года. Тогда он отчитывался о задержании ряда фигурантов дела.
