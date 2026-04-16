Муниципальные загородные лагеря Нижегородской области готовятся к летнему отдыху детей

Активная подготовка к летнему отдыху детей продолжается в муниципальных загородных лагерях Нижегородской области. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
«Школьников примут обновленные спальные корпуса, пищеблоки, новые современные спортплощадки и тренажеры для воркаута. Также в соответствии с потребностью лагерей там пройдет ремонт хозяйственных и медицинских помещений, уличных дорожек, установка дополнительного освещения, обновление мебели и оборудования, модернизация системы безопасности. В мае запланирована аккарицидная обработка территорий. Перед началом первой смены все загородные учреждения пройдут строгие проверки надзорных органов», — говорится в сообщении.
Предстоящим летом в муниципальных лагерях отдохнут почти 7,5 тысяч детей. Для оставшихся в городе будут работать пришкольные лагеря: запланировано 219 смен для более 20,5 тысяч ребят.
Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде пройдет шесть спортивных фестивалей.