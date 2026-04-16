Служба занятости напомнила размер пособия по безработице в 2026 году

Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на портал Госуслуг, размер выплаты зависит от того, как долго человек работал до обращения. Если за последний год был период работы больше 26 недель, пособие считают от среднего заработка за три месяца. В первые три месяца это 75% среднего заработка, но не больше 15 886 рублей. В следующие три месяца — 60%, но не больше 6 209 рублей. Если период работы был короче, назначают минимальное пособие, но не больше чем на три месяца в году.