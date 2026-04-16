Служба занятости напомнила размер пособия по безработице в 2026 году

Служба занятости назвала размеры пособия для безработных в 2026 году: минимальная выплата составляет 1 863 рубля, максимальная — 15 886 рублей. Ежегодно с февраля сумму индексируют.
Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на портал Госуслуг, размер выплаты зависит от того, как долго человек работал до обращения. Если за последний год был период работы больше 26 недель, пособие считают от среднего заработка за три месяца. В первые три месяца это 75% среднего заработка, но не больше 15 886 рублей. В следующие три месяца — 60%, но не больше 6 209 рублей. Если период работы был короче, назначают минимальное пособие, но не больше чем на три месяца в году.
Получать пособие можно каждый месяц, но не дольше полугода. Для предпенсионеров этот срок больше. Чтобы встать на учет, нужно разместить резюме на портале «Работа России». Зарегистрироваться можно онлайн через Госуслуги или лично в центре занятости по месту жительства.
Для признания безработным нужно подать заявление, заполнить анкету и согласовать индивидуальный план, который составит служба занятости. Пособие не дадут тем, кто младше 16 лет, уже получает пенсию или оформил самозанятость.
