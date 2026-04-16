В Пермском крае заметно выросло число иностранцев

«В настоящее время видим тенденцию к увеличению численности мигрантов в крае. Существует запрос у бизнеса на них, то есть имеется экономическая потребность», — отметил Леонид Политов.
Для сравнения, в 2023 году в Прикамье насчитывалось 106 тысяч мигрантов, а в 2024-м — 101 тысяча.
Леонид Политов также привел данные по основным миграционным потокам в Пермский край. Их формируют граждане следующих государств:
Таджикистан — 35,6% (от общего количества иностранцев в Прикамье);
Узбекистан — 31,4%;
Киргизия — 5,7%;
Китай — 4,7%;
Азербайджан — 3,7%;
Армения — 2,9%.
