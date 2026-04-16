В Пермском крае заметно выросло число иностранцев

ПЕРМЬ, 16 апреля, ФедералПресс. В 2025 году число мигрантов, прибывших в Пермский край, достигло 131 тысячи человек. Такие данные на пленарном заседании регионального Заксобрания привел первый замруководителя администрации губернатора Прикамья Леонид Политов, отвечая на вопрос депутатов о динамике притока иностранцев.

«В настоящее время видим тенденцию к увеличению численности мигрантов в крае. Существует запрос у бизнеса на них, то есть имеется экономическая потребность», — отметил Леонид Политов.

Для сравнения, в 2023 году в Прикамье насчитывалось 106 тысяч мигрантов, а в 2024-м — 101 тысяча.

Леонид Политов также привел данные по основным миграционным потокам в Пермский край. Их формируют граждане следующих государств:

Таджикистан — 35,6% (от общего количества иностранцев в Прикамье);

Узбекистан — 31,4%;

Киргизия — 5,7%;

Китай — 4,7%;

Азербайджан — 3,7%;

Армения — 2,9%.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал об итогах третьего этапа операции «Нелегальный мигрант» в Пермском крае. После полицейских рейдов было принято решение о депортации почти 200 иностранцев. Также пермские правоохранители инициировали более 300 представлений о запрете въезда в Россию.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.