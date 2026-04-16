Адвокат бизнесмена Сулейманова опроверг сообщения о новом обвинении

Адвокат бизнесмена Ибрагима Сулейманова Казбек Алиев, арестованного по делу об организации двух убийств и покушении на убийство, в беседе с РБК опроверг сообщения о том, что ему добавили обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС).
«На данный момент это не соответствует действительности», — заявил Алиев.
Сулейманова задержали в октябре прошлого года по обвинению в организации двух убийств и покушении на убийство. На следующий день после задержания суд арестовал бизнесмена. Он не признал вину.
«Известия» и телеграм-канал Baza сообщали, что дело Сулейманова связано с убийством экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам в 2004 году. По данным Telegram-канала Shot, его также подозревают в причастности к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999-м. Данную информацию подтвердило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Ранее Сулейманов уже был судим по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств.
