Школьники Волгоградской области стали готовиться к ЕГЭ вместе с ИИ

Старшеклассники региона на Волге активнее готовятся к госэкзаменам, чем их предшественники годом ранее. В первом квартале мобильный интернет-трафик на сайты, помогающие тренироваться в решении тестов, вырос на 14% год к году. При этом выпускники всё чаще используют сервисы на основе искусственного интеллекта, отмечают аналитики МегаФона.
Как показывают большие данные оператора, интерес к ресурсам для подготовки к ЕГЭ в регионе взлетел с первых недель года. В январе прирост составил 19% к началу 2025 года и впоследствии несколько выровнялся. Школьники чаще всего занимаются в начале недели — в понедельник и среду. На эти дни приходится более 38% недельного трафика, воскресенье же будущие выпускники стабильно оставляют для отдыха.
На первых позициях у юных волгоградцев сайты, которые позволяют не только изучать видеоуроки и решать пробные задания, но и предоставляют дополнительные возможности. К примеру, помогают подобрать специальность и вуз в зависимости от баллов за экзамены, публикуют предстоящие даты тестирования и т.д. В топ‑3 по областисейчас входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и «4ЕГЭ».
Кроме того, школьники Волгоградской области всё охотнее пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Причём речь идёт не только о популярных многопрофильных ресурсах, но и о тех, которые адаптированы под самообучение. Доля их пользователей в возрасте 14‑17 лет среди жителей региона достигла 7%. Девушек при этом чуть больше — 57%.
«Цифровая эпоха кардинально меняет подход к обучению: старшеклассники всё активнее используют онлайн‑ресурсы и ИИ‑сервисы для подготовки к экзаменам. Чтобы обеспечить надёжный доступ к этим инструментам, мы планомерно модернизируем телекоммуникационную сеть в регионе — причём не только в крупных городах, таких как Волгоград, Волжский и Камышин, но и в небольших населённых пунктах. Это позволяет школьникам из разных районов заниматься с одинаковой эффективностью, независимо от места проживания», — отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
