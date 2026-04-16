Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую вертолетную площадку запустили в Михайловке

Новая посадочная площадка для санитарной авиации введена в эксплуатацию в.

Новая посадочная площадка для санитарной авиации введена в эксплуатацию в Михайловке. Объект, построенный на территории новой инфекционной больницы, позволит в круглосуточном режиме максимально оперативно эвакуировать пациентов в опорные медицинские учреждения региона, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Благоустройство территории под нее было завершено в прошлом году, в 2026-м оформлена вся необходимая аэронавигационная документация. Работа по приему воздушных судов уже стартовала.

Напомним, как сообщало информагентство, ранее вертолетам с медиками приходилось приземляться на городском стадионе.

Справка. Посадочные площадки в настоящее время функционируют во всех опорных больницах третьего уровня, где оказывают экстренную помощь: для кардиоцентра в Советском районе, больницы СМП № 25 и областной больницы № 1 в Дзержинском районе, больницы № 15 в Красноармейском районе, больницы им. С. З. Фишера в Волжском, а также для Урюпинской ЦРБ и ЦГБ Камышина.

Фото облздрав34.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше