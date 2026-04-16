В кубанском вузе состоялся интенсив для учеников агротехклассов

Интенсив для учеников агротехклассов проходил с 30 марта по 3 апреля в Кубанском государственном аграрном университете (ГАУ) в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Ребята побывали в Институте ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии. Под руководством ассистента кафедры Олеси Горун школьники освоили методы современной селекции. Они не только изучили теорию использования ДНК-анализа, но и самостоятельно выполнили электрофорез белков и ПЦР-тест. Во второй день на базе учебного хозяйства «Кубань» участники посетили опытное поле, станцию и учебный корпус компании «Сингента». Также они провели экспресс-анализ почвы, изучили технологии шпалерного выращивания садов и познакомились с процессом размножения винограда черенками.
Позже на мастер-классах школьники научились определять состав удобрений и проводить титриметрический анализ воды. Кандидат биологических наук Наталья Швыдкая рассказала ребятам о роли ботанических садов в сохранении биоразнообразия. В завершающий день интенсива под руководством наставников дети научились измерять содержание нитратов и определять кислотность и окисляемость почвы потенциометрическим методом.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.