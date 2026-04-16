Около 7,5 тыс. детей отдохнут в летних лагерях Нижнего Новгорода в 2026

Муниципальные загородные лагеря переживают напряженный период подготовки к летнему сезону. Летом 2026 года лагеря примут около 7,5 тыс. детей в течение 41 смены. За 1,5 месяца предстоит выполнить большой объем работ, чтобы встретить юных отдыхающих. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
К приезду детей корпуса для проживания будут отремонтированы, пищеблоки обновлены, появятся современные спортивные площадки и уличные тренажеры. Параллельно будет вестись ремонт хозяйственных и медицинских помещений, благоустройство дорожек, установка дополнительного освещения, замена устаревшей мебели и оборудования, а также усиление системы безопасности.
В мае планируется проведение противоклещевой обработки территорий. Перед началом первой летней смены все учреждения пройдут тщательные проверки надзорными органами.
Особенностью этого года станет открытие палаточного лагеря на базе «Александровки» и проведение 5 инклюзивных смен в «Лесном». Кроме того, в «Лесном» начнет функционировать Центр развития и творчества, включающий музей, сенсорную комнату, комнату психологической разгрузки, кабинеты логопеда и психолога, пространство для дополнительного образования, студию звукозаписи, библиотеку и видеозал.
Для детей, предпочитающих провести лето в городе, откроют свои двери 219 пришкольных лагерей, которые примут более 20,5 тысяч ребят. Впервые на базе филиала Дворца имени В. П. Чкалова по улице Композитора Касьянова начнет работу пришкольный лагерь «ТехноСтарт».
