Александр Олешко выступил с лекцией перед многодетными нижегородками

Для участниц второго сезона образовательной программы «Женское лидерство. Многодетные мамы» провели лекцию на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Спикером стал Народный артист России Александр Олешко.
Александр Олешко рассказал участницам программы о роли музыки в формировании традиционных ценностей и о пользе творческого развития взрослых и детей. На площадке также исполнили известные песни.
«Каждый раз для меня большое счастье бывать в Нижнем Новгороде и выступать для прекрасных многодетных мам. Это те женщины, которые выполняют главную задачу — поддерживают своим примером семейные ценности. И я хочу пожелать каждой маме идти к своим целям, сохраняя баланс между семьей и самореализацией. Мира в сердце и мира в мире!» — отметил Александр Олешко.
300 жительниц Нижегородской области участвуют в образовательной программе «Женское лидерство. Многодетные мамы». С апреля по июль женщины пройдут программу под руководством федеральных и региональных спикеров. Она включает в себя пять модулей: «Я — многодетная мама», «Корни силы — вера, традиции, род», «Семейное единство, любовь и поддержка», «Гармония женственности — красота и стиль», «Творцы перемен — социальные инициативы». По итогам сформируют «Мобильную команду амбассадоров материнства». В рамках проекта на площадках города появятся мультиформатные интерактивы.
Проректор КУПНО по развитию, руководитель образовательной программы Мария Самоделкина отметила, что в этом году организаторы объединили мам 1528 детей.
«Важно, что участницы не только получают новые знания, но и воплощают важные и добрые проекты: обновляют детские и спортивные площадки в социальных учреждениях, открывают кухни в психоневрологических интернатах, помогают бойцам СВО. Мы, в свою очередь, рады были сделать им настоящий подарок — устроить встречу с народным артистом России Александром Олешко», — подчеркнула Самоделкина.
