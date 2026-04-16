Риск распространения чумы в России исключен, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Благодаря проводимым мероприятиям риски распространения чумы в России исключены, сообщило ведомство в своем канале на платформе Max.
«Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ежегодно Россия передает в страны СНГ нескольких тысяч доз российской противочумной вакцины. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние 5 лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тысячи специалистов.
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.Читать дальше