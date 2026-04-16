На юге Красноярского края бурундуки проснулись после зимы

С приходом весны бурундуки начинают выходить из своих нор после зимней спячки. Первого в этом году зверька заметили на территории Горного кластера национального парка «Шушенский бор». Сейчас бурундук еще находится в процессе линьки, отметили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор». Бурундуки уходят в спячку с первым выпавшим снегом, а выходят из нор при весеннем потеплении. Весной они восполняют силы семенами, насекомыми, первой зеленью и почками растений, а летом переходят на ягоды и грибы. Однако главной пищей для них в парке являются кедровые орехи. Напомним, следы проснувшихся медведей уже замечают инспекторы заказников Красноярского края.