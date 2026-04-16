Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Пермь с рабочим визитом

Глава ведомства осмотрела значимые учреждения отрасли и приняла участие в открытии детского музейного центра на территории завода Шпагина.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова побывала с рабочим визитом в Перми, сообщили в Министерстве культуры РФ.

«Знаменательное событие имеет большое значение для нашей отрасли. Это целая культурная система, которая объединяет музейные, образовательные и творческие пространства. Здесь каждый ребёнок может узнать что-то интересное, глубже погрузиться в изучение регионального и мирового искусства», — подчеркнула Любимова.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что рядом с детским центром расположена художественная галерея, а в будущем откроется музей «Пермский период». Пространство завода Шпагина станет новым культурным и образовательным кластером региона.

Министр также осмотрела новое здание Пермской художественной галереи, построенное в 2025 году, и познакомилась с выставками, включая «Распаковку» и «Пермскую деревянную скульптуру». Кроме того, Любимова посетила Пермский цирк, которому требуется реконструкция, и хореографическое училище, выпускники которого работают в ведущих театрах России и мира.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше