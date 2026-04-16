Дорога к селу Красный Завод Красноярского края освободилась от воды

16 апреля дорога к селу Красный Завод Боготольского муниципального округа освободилась от воды. Как сообщили спасатели Красноярского края, на реке Чулым начался ледоход.
Сегодня уровень воды опустился ниже критической отметки. В связи со стабилизацией паводковой обстановки спасатели из Ачинска возвращаются в подразделение. С 12 апреля они оказали помощь 146 жителям населенного пункта, а также помогали доставлять продукты и расчищать завалы.
