Дорога к селу Красный Завод Красноярского края освободилась от воды

На реке Чулым в районе села Красный Завод Боготольского округа начался ледоход.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля дорога к селу Красный Завод Боготольского муниципального округа освободилась от воды. Как сообщили спасатели Красноярского края, на реке Чулым начался ледоход.

Сегодня уровень воды опустился ниже критической отметки. В связи со стабилизацией паводковой обстановки спасатели из Ачинска возвращаются в подразделение. С 12 апреля они оказали помощь 146 жителям населенного пункта, а также помогали доставлять продукты и расчищать завалы.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, динозавр прокатился на крыше ВАЗа.