18 апреля на Дону пройдет тотальный диктант

18 апреля на Дону проведут тотальный диктант. Об этом сообщили на сайте проекта.18 апреля жители Ростова-на-Дону, Константиновска, Азова и хутора Погорелов смогут присоединиться к международной акции «Тотальный диктант». Мероприятие пройдёт не только в этих населённых пунктах, но и во многих других городах России и за рубежом — информацию об этом разместили на официальном сайте проекта. Участникам предстоит написать текст, автором которого в этом году стал писатель Алексей Варламов. На большинстве площадок набор уже завершён, однако регистрация на отдельные локации всё ещё продолжается. Для тех, кто хотел подготовиться заранее, с 26 марта стартовали очные подготовительные курсы. Отметим также, что символической столицей Тотального диктанта в 2026 году выбран Улан-Удэ.