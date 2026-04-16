Красноярца осудили за поджог машины помощницы депутата (видео)

Суд вынес первый приговор по делу о поджоге в красноярском поселке Берёзовка автомобиля «Рено Каптюр» сопредседателя «Народного фронта», зооволонтера, экоактивистки и помощницы депутата Марины Якубенко.
Установлено, что преступление было совершено по заказу местного жителя. Он обиделся на женщину и решил проучить ее, а в исполнители позвал судимого родственника — бывшего автомеханика, который подошел к заданию со знанием дела.
«Конфликт возник из-за мусора: житель поселка занимался вывозом отходов, а помощница депутата жаловалась на его работу. Мужчина затаил обиду и решил сжечь ее авто. Сделать это своими руками он побоялся, поэтому обратился к брату своей жены, который как раз нуждался в деньгах и согласился за 20 тыс. рублей “решить вопрос”», — рассказали в прокуратуре.
Исполнитель готовился основательно, но на старте план засбоил — по совету заказчика в целях конспирации он купил кнопочный телефон и новую симку, которая в нужный момент не активировалась, и такси пришлось вызывать со своего номера. В ночь на 5 марта 2025 года поджигатель в камуфляже и балаклаве приехал к дому женщины и положил на ее припаркованную иномарку между капотом и лобовым стеклом пятилитровую бутылку с бензином. Сначала он пытался поджечь синтепон, найденный неподалеку в мусорке, но тот не загорелся. Тогда злоумышленник просто чиркнул зажигалкой и машина вспыхнула.
Авто Марины Якубенко полностью сгорело вместе с ее личными вещами. Кроме того, огонь перекинулся на припаркованную рядом машину — ее успели отогнать, но с повреждениями. Общая сумма материального ущерба составила около 1,5 млн рублей.
Суд признал поджигателя виновным в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и с учетом его недавней судимости за грабеж назначил 7 лет колонии. Заказчик поджога ответит за преступление отдельно.
