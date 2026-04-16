В краеведческом музее Кирсанова Тамбовской области прошел квест

Образовательный квест «Код древнего океана» состоялся в краеведческом музее города Кирсанова Тамбовской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Участниками стали курсанты авиационного технического колледжа. По легенде квеста нейросеть, созданная на основе музейных материалов, допустила ошибки в реконструкции исторических событий. Ребята получили роль «отладчиков времени» и исправили цифровые ошибки. Они расшифровали геологические пароли, отличили настоящую мамонтовую фауну от ложной, идентифицировали останки морских хищников, провели мини-раскопки в песочнице и отделили древние артефакты от современных предметов.
«Мы стремились создать нестандартный формат взаимодействия с музейной экспозицией. Квест позволил курсантам не просто наблюдать, а активно участвовать в исследовании прошлого. Такой подход помогает пробудить интерес к истории и естественным наукам у современной молодежи», — подчеркнула научный сотрудник музея Дарья Самарцева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.