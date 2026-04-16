Швыдкой прокомментировал идею ограничивать унаследованные авторские права

Унаследованные авторские права проживающих за рубежом и спонсирующих украинские войска или недружественные государства правообладателей следует ограничить, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Если, условно говоря, мы получили информацию, что наследники живут за рубежом, что они на полученные средства поддерживают ВСУ или неприятельские государства, то здесь должны действовать ограничительные механизмы», — сказал он «РИА Новости».
Кроме того, спецпредставитель президента напомнил, что цивилизованную систему защиты авторских прав выстраивали очень долго, и призвал «не умножать хаос, который и так зашкаливает во многих сегментах нашей жизни».
Швыдкой добавил, что не следует поступать так со всеми наследниками. «Что касается добросовестных обладателей прав, то я не думаю, что это верный шаг», — заключил он.
13 апреля народный артист России, режиссер Игорь Угольников заявил, что вопрос постановок произведений литературных классиков без согласия наследников требует пересмотра, поскольку эти труды «являются достоянием страны». Нынешняя проблема, отметил он, затрагивает не только театральную сферу, но и музыкальное наследие, в том числе патриотические песни. Режиссер также подчеркнул необходимость кардинального подхода — «жестко, росчерком пера».
25 марта на заседании Совета при президенте по культуре глава Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил, что некоторые покинувшие Россию наследники авторов запрещают ставить спектакли по мотивам их произведений в российских театрах, и назвал этот вопрос острым.
«Геноцид российской культуры продолжается, и эти так называемые наследники не понимают, что их отказ приведет к забвению самих авторов», — добавил он.
В связи с этим Машков обратился с просьбой разрешить театрам ставить постановки спектаклей без разрешения правопреемников. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, согласился с тем, что наследники авторских прав нередко злоупотребляют своими возможностями. Он предложил «посмотреть» на действующую нормативную базу и заняться этим вопросом.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.