Закрытие Кунгурской пещеры негативно сказалось на туристической отрасли Прикамья

Знаменитая Кунгурская ледяная пещера остается недоступной для туристов и ученых из-за судебных споров, которые ведутся уже в Москве. По мнению экспертов, закрытие всемирно известного памятника природы уже негативно отразилось на всей туристической отрасли Прикамья, поскольку пещера была главной экскурсионной точкой на десятках маршрутов.
У одной из самых популярных достопримечательностей Предуралья 300-летняя история. По указу Петра I ее изучали картографы с целью составления детальной карты. О ней в 1730 годах писал государственный деятель и историк Василий Татищев: «Неподалеку от городка Кунгур, у реки Сылва, располагается под землей громадная пещера в известняковых породах… Изнутри она раскрывает свои обширные просторы и огромные залы, а еще узкие проходы, в которые почти невозможно протиснуться».
Сегодня Кунгурская ледяная пещера — бренд Пермского края, ежегодно ее посещали более 200 тысяч туристов со всего мира. Глубоко под землей располагаются 48 гротов, а длина всех ходов составляет 8153 метра, из них два километра — туристические маршруты. В уникальном природном объекте проводятся различные научные исследования, там находится лаборатория Горного института УрО РАН. Памятник природы всегда был под пристальным вниманием природоохранных организаций. В частности, для пещеры определены четыре зоны с индивидуальным режимом охраны. Ведение каких-либо строительных работ в ее гротах категорически запрещено.
В 2024 году минприроды Пермского края провело проверку и выяснило, что частная компания-оператор, которая осуществляла управление памятником природы, а также созданной вокруг него туристической инфраструктурой, внесла в пещеру конструктивные изменения. Эти претензии в дальнейшем стали причиной отзыва у оператора лицензии: как пояснили «РГ» в региональном министерстве, основанием послужили нарушения пунктов 5.1.4 и 5.2.2 Лицензионного соглашения об условиях пользования участком недр для ведения экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере — особо охраняемой природной территории регионального значения «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В результате в июне прошлого года доступ туристов и исследователей к всемирно известному памятнику природы был полностью прекращен.
Краевые власти планировали решить проблему быстро — заявку на новую лицензию подала местная организация. Однако оставшийся без работы оператор попытался оспорить решение государственных структур. Судебное разбирательство, как это часто случается, затянулось. При этом истец заявил ходатайство, в котором попросил суд запретить Роснедрам любые действия по оформлению новой лицензии. Сейчас в рамках наложенных судом обеспечительных мер до окончания разбирательств новый «хозяин» у Кунгурской пещеры появиться не может.
Закрытие доступа в нее породило экономические проблемы. После отзыва лицензии без работы остались 150 человек — сотрудники компании-оператора. Они и другие жители Кунгура обратились в федеральный центр, призывая обратить внимание на то, что туристический поток в старинный купеческий город существенно снизился. «Улицы опустели, туристические автобусы больше не стоят у сувенирных лавок, кафе и гостиниц», — говорится в обращении.
В марте этого года был выставлен на продажу популярный гостиничный комплекс, расположенный рядом с ледяной пещерой. Отель на сто с лишним номеров, в котором также имеются помещения для оказания различных оздоровительных услуг, эксперты называют ключевым объектом туристической инфраструктуры небольшого города. Его будущее пока туманно: если поток гостей не возобновится, то владелец здания может поменять профиль его использования.
— Закрытие Кунгурской ледяной пещеры оказалось существенным фактором стагнации не только для Кунгура и его окрестностей, но и для всей туристической отрасли Прикамья, — считает пермский экскурсовод Андрей Чурин. — Многие туры были завязаны именно на посещение этого памятника природы. Без путешествия в недра ледяной горы очень сложно сформировать у туристов полноценное представление о регионе. И это несмотря на то, что в крае есть другие известные памятники — Каменный город, гора Крестовая и Усьвинские столбы. Но интерес к ним у туристов намного меньше.
По словам эксперта, реально оценить ситуацию в сфере гостеприимства можно с помощью количества экскурсий к тем или иным достопримечательностям. Так вот этот показатель падает, так как иногородние и иностранные туристы хотят посетить именно Кунгурскую ледяную пещеру. Экономические последствия от закрытия памятника природы краевед ощутил на собственном бизнесе — число заказов на проведение экскурсий упало до критического уровня.
В региональном министерстве туризма планируют увеличить количество приезжающих в Кунгурский район с помощью более активного использования объектов туристической инфраструктуры, среди которых ремесленные мастерские, Центр национальной культуры «Русичи», многочисленные храмы и памятники архитектуры, а также скальный массив Ермак. Летом в Кунгуре запланированы фестивали муниципального и регионального уровней, один из них — «Небесная ярмарка» — традиционно собирает тысячи гостей, желающих полюбоваться на шоу настоящих воздушных шаров. Безусловно, для его успешного проведения и приема большого количества путешественников городу необходимы объекты туристической инфраструктуры — отели, заведения общественного питания, оборудованные места отдыха.
Точные сроки окончания судебных разбирательств, а значит, и возобновления экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере, как сообщили в краевом минприроды, пока неизвестны. Это станет возможным, когда Роснедра выдадут лицензию новому оператору.