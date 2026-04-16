Закрытие Кунгурской пещеры негативно сказалось на туристической отрасли Прикамья

— Закрытие Кунгурской ледяной пещеры оказалось существенным фактором стагнации не только для Кунгура и его окрестностей, но и для всей туристической отрасли Прикамья, — считает пермский экскурсовод Андрей Чурин. — Многие туры были завязаны именно на посещение этого памятника природы. Без путешествия в недра ледяной горы очень сложно сформировать у туристов полноценное представление о регионе. И это несмотря на то, что в крае есть другие известные памятники — Каменный город, гора Крестовая и Усьвинские столбы. Но интерес к ним у туристов намного меньше.