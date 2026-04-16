Создан метод переработки металлургической пыли без выделения хлора

Разработка может применяться, в частности, в металлургии, геохимии и производстве материалов.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый метод переработки пыли металлургических печей. В отличие от существующих, он не предполагает выделения хлора, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Пыль электродуговых сталеплавильных печей содержит цинк, железо и другие элементы. При производстве стали в России такие отходы накапливаются миллионами тонн, зачастую просто складируются, создавая экологические риски. Ученые ЮУрГУ предложили новый метод, который объединяет фундаментальные методы анализа и реальные задачи промышленности, позволяет возвращать в производство полезные ресурсы и при этом не подразумевает выделение хлора», — сказали в пресс-службе.

Новизна созданного в ЮУрГУ метода заключается в предварительных подготовке и брикетировании пыли. Кроме того, на подготовительном этапе используется специальная компьютерная программа, которая выполняет все необходимые расчеты по определению фазового состава перерабатываемой пыли, что и позволяет оптимизировать процесс переработки.

В вузе добавили, что разработка может применяться в металлургии, геохимии, производстве материалов и экологических исследованиях.