ФМБА подготовило законопроект о системе контроля за здоровьем спортсменов

Чернышенко: в России может появиться система контроля за здоровьем спортсменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подготовило законопроект, направленный на развитие федеральной медицинской информационной системы для контроля за здоровьем российских спортсменов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента агентство также подготовило законопроект, который предусматривает развитие и эксплуатацию федеральной медицинской информационной системы. Мы сегодня ознакомились с ее возможностями. Она будет содержать сведения о спортсменах, необходимые для их эффективного сопровождения на всех этапах», — сказал Чернышенко на расширенном заседании Коллегии Федерального медико-биологического агентства «Об итогах работы ФМБА России в 2025 году и задачах на 2026 год».

Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в четверг.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше