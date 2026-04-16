Создано управление гладильным прессом путем нечеткого моделирования

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) предложили новую автоматическую систему управления гладильным прессом на швейных предприятиях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые СПбГУПТД разработали систему управления гладильным прессом на предприятиях легкой промышленности. Новая технология на базе нечеткого моделирования заменит существующие алгоритмы управления процессом влажно-тепловой обработки тканей на текстильных и швейных производствах», — отметили в пресс-службе.
Важным этапом швейных производств является процесс влажно-тепловой обработки с использованием гладильного пресса, в котором осуществляется регулирование температуры, давления пара и его расход. Но такие прессы часто настроены на определенные типы тканей и режимы их обработки, и с переходом на новые материалы или изменением в составе тканей процесс может не обеспечить необходимое качество изделий.
Научный коллектив предложил систему управления гладильным прессом методом нечеткого моделирования с помощью программ Matlab, Simulink и FuzzyTech. Система мониторит три ключевых параметра — температуру (от 80 до 250 градусов), расход пара (от 100 до 300 граммов в минуту) и давление пара (от 0,1 до 0,5 мегапаскаля) и реагирует на отклонения значений заданных параметров. Система устойчива к изменению внешних условий и способна настраивать мощность нагревательных элементов от 2 до 6 кВт·ч и угол поворота клапанов давления и расхода от 0 до 90 градусов. Таким образом обеспечивается равномерное и качественное глажение.
Результаты опубликованы в журнале «Технология текстильной промышленности».