Создано управление гладильным прессом путем нечеткого моделирования

Научный коллектив предложил систему управления гладильным прессом методом нечеткого моделирования с помощью программ Matlab, Simulink и FuzzyTech. Система мониторит три ключевых параметра — температуру (от 80 до 250 градусов), расход пара (от 100 до 300 граммов в минуту) и давление пара (от 0,1 до 0,5 мегапаскаля) и реагирует на отклонения значений заданных параметров. Система устойчива к изменению внешних условий и способна настраивать мощность нагревательных элементов от 2 до 6 кВт·ч и угол поворота клапанов давления и расхода от 0 до 90 градусов. Таким образом обеспечивается равномерное и качественное глажение.