В Калининграде завершили расследование дела о похищении человека

По версии следствия, в 2025 году фигуранты похищали жилье выпускников детских домов. Одного из пострадавших злоумышленники принудили заключить контракт с Минобороны России и потребовали предоставить реквизиты банковской карты для получения положенной ему выплаты. Однако довести преступление до конца им не удалось: потерпевший указал в документе реквизиты другой карты.