В Калининграде завершили расследование дела о похищении человека

Расследование уголовного дела в Калининграде закончено, фигуранты — восемь членов организованной группы, в которую входили два адвоката, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Членам организованной группы предъявлено обвинение в похищении человека, принуждении к совершению сделки, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище (пп. «а, г, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 139, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 161, п. «а, б» ч. 3 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 179 Уголовного кодекса). Виновным по этим статьям может грозить до 12 лет колонии.
По версии следствия, в 2025 году фигуранты похищали жилье выпускников детских домов. Одного из пострадавших злоумышленники принудили заключить контракт с Минобороны России и потребовали предоставить реквизиты банковской карты для получения положенной ему выплаты. Однако довести преступление до конца им не удалось: потерпевший указал в документе реквизиты другой карты.
Кроме того, в 2025 году они похитили участника специальной военной операции, удерживали его двое суток, вымогали деньги и угнали его автомобиль.
Как отмечают в СК России, в ходе расследования все похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам. Все члены группы задержаны, в отношении них избраны меры пресечения.
