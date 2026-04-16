22-летний вор обокрал дом, пока хозяева были в отпуске: украл пылесос и инструменты на 200 тысяч

В Калининградской области в полицию Черняховска обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что поле возвращения из отпуска он обнаружил пропажу пылесоса и строительных инструментов. Ущерб составил 200 тысяч рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска вместе с коллегами из черняховской полиции вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. В дом он проник, отжав дверь подвала. Часть похищенного имущества полицейские изъяли по месту жительства злоумышленника. Остальные строительные инструменты мужчина сдал в комиссионный магазин — оттуда их тоже изымут.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.