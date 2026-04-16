Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22-летний вор обокрал дом, пока хозяева были в отпуске: украл пылесос и инструменты на 200 тысяч

В Калининградской области в полицию Черняховска обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что поле возвращения из отпуска он обнаружил пропажу пылесоса и строительных инструментов. Ущерб составил 200 тысяч рублей. Сотрудники управления уголовного розыска вместе с коллегами из черняховской полиции вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. В дом…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области в полицию Черняховска обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что поле возвращения из отпуска он обнаружил пропажу пылесоса и строительных инструментов. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска вместе с коллегами из черняховской полиции вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. В дом он проник, отжав дверь подвала. Часть похищенного имущества полицейские изъяли по месту жительства злоумышленника. Остальные строительные инструменты мужчина сдал в комиссионный магазин — оттуда их тоже изымут.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.