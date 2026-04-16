Производство яиц в Воронежской области за год увеличилось почти на треть

Воронежские аграрии завершили первый квартал 2026 года с неоднозначными, но красноречивыми цифрами. С одной стороны — рекордный рост производства яиц (плюс 32,3% к прошлому году), с другой — устойчивое снижение поголовья крупного рогатого скота, свиней и мелкого рогатого скота. Об этом свидетельствуют данные Воронежстата.
По данным на 1 апреля, в сельхозорганизациях насчитывалось 329,2 тысяч голов КРС, 2 млн 19,7 тысяч свиней, а также 10,5 тысяч овец и коз. За год поголовье уменьшилось. КРС потерял 2,6 тыс. голов, свиней стало меньше на 19,9 тысяч, овец с козами — на 2,4 тысячи Однако продуктивность оставшегося скота выросла.
За январь-март произведено 148,4 тысяч тонн мяса, 232,1 тысячи тонн молока. Надои на одну корову достигли 2452 кг против 2437 годом ранее — плюс 15 кг за квартал. При этом яйценоскость кур-несушек неожиданно снизилась: 75 яиц против 80 в первом квартале прошлого года.