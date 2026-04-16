Красноярцы стали больше платить за яйца, письма и капремонт

Стоимость товаров и услуг в Красноярском крае за год выросла на 5,8%. Такую статистику за март привел Красноярскстат. С февраля цены стали больше на 0,5%, а с начала года на 2,9%.
Больше всего подорожали услуги — сразу на 8,4% в годовом отношении. Продукты выросли в цене на 6,1%.
Как отмечает «Город Прима», сладкий перец за месяц стал дороже на пятую часть (20,2%), помидоры — на 12%. Яйца, виноград, свекла и капуста добавили по 7−9%. Но есть и исключения: огурцы рухнули в цене почти на 27%, чеснок, капуста и лук подешевели на 20−27%, апельсины потеряли в цене 16,6%.
В сфере услуг наибольший рост показала отправка писем (на 45,5%). Квитанции за капремонт выросли на 50%, поход к нотариусу — на 37,5%. Билет на поезд прибавил 21%, путевка в Египет — 8−9%.
