Главк МВД России по Волгоградской области отмечает свой 107-й день рождения

В Волгоградской области сегодня, 16 апреля 2026 года, празднуют 107-ю годовщину со Дня образования Главного управления МВД России по региону, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это значимая дата для всех, кто служит и служил в рядах правоохранительных органов, обеспечивая спокойствие и безопасность жителей.
История регионального Главка берет свое начало в далеком 1919 году. Тогда, в разгар Гражданской войны и напряженных боев за Царицын, была создана структура, призванная поддерживать законность и порядок в неспокойное время. С тех пор минуло более века. Сменились поколения сотрудников, менялись названия службы и ее внутренняя структура, но суть ее работы оставалась неизменной.