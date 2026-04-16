40 000 «квадратов» сухой травы сгорело в Нижегородской области за сутки

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области сгорело свыше 40 тысяч «квадратов» сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожары произошли в Спасском, Дивеевском, Лукояновском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода. К счастью, обошлось без жертв и повреждений.
В МЧС настоятельно просят граждан не поджигать траву, не оставлять мусор и не бросать непотушенные окурки.
