Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

40 000 «квадратов» сухой травы сгорело в Нижегородской области за сутки

Огонь потушили в Спасском, Дивеевском, Лукояновском округах и в Кстовском районе.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области сгорело свыше 40 тысяч «квадратов» сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожары произошли в Спасском, Дивеевском, Лукояновском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода. К счастью, обошлось без жертв и повреждений.

В МЧС настоятельно просят граждан не поджигать траву, не оставлять мусор и не бросать непотушенные окурки.

Ранее мы писали, что 220 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области.