Несколько автобусных маршрутов изменят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сразу несколько автобусных маршрутов изменятся из-за строительных работ на улице Юрия Исламова.

Источник: ЕАН

Об этом сообщили в мэрии.

Строители с 23 апреля по 1 августа закроют движение по путепроводу на указанной улице. Изменится схема маршрутов нескольких автобусов:

  • маршрут автобуса № 06 в направлении остановки «Институт связи» будет следовать через пункты Малогородская — Новомосковский тракт — ТЦ Мега — Металлургов — дублер улицы Металлургов — Викулова — Крауля;
  • маршруты № 49 и 84 от остановочного пункта «СТЦ Мега» станут следовать по улицам Металлургов — Викулова — далее по маршруту.

Кроме этого, по дублеру улицы Металлургов отменяются остановочные пункты: «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт», «Детский центр». К остановке «СТЦ Мега» движение будет организовано по дублеру улицы Металлургов и улице Металлургов.

ЕАН сообщал, что в Екатеринбурге также с 16 апреля изменяются схемы движения автобусов по трем маршрутам. Так, конечная остановка автобусов № 51 будет перенесена со станции «Елизавет» на новый остановочный пункт — «Южная подстанция» (ул. Бисертская — Селькоровская). Это связано с тем, что на этом направлении курсируют автобусы- «гармошки», которые с трудом разворачиваются на остановке «Елизавет». Автобусы № 56 пустят по улицам Ангарской — Билимбаевской — Таватуйской, поскольку по улице Технической (от Ангарской до улицы Расточной) нет остановок. Автобусы, которые курсируют по маршрутам № 67, перенаправят по Чемпионов — Любви — Лучистой — Нескучной. Причина — в отсутствии обустроенной остановки по улице Чемпионов.