Несколько автобусных маршрутов изменят в Екатеринбурге

ЕАН сообщал, что в Екатеринбурге также с 16 апреля изменяются схемы движения автобусов по трем маршрутам. Так, конечная остановка автобусов № 51 будет перенесена со станции «Елизавет» на новый остановочный пункт — «Южная подстанция» (ул. Бисертская — Селькоровская). Это связано с тем, что на этом направлении курсируют автобусы- «гармошки», которые с трудом разворачиваются на остановке «Елизавет». Автобусы № 56 пустят по улицам Ангарской — Билимбаевской — Таватуйской, поскольку по улице Технической (от Ангарской до улицы Расточной) нет остановок. Автобусы, которые курсируют по маршрутам № 67, перенаправят по Чемпионов — Любви — Лучистой — Нескучной. Причина — в отсутствии обустроенной остановки по улице Чемпионов.