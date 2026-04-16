В Кирове прошла XIX специализированная весенняя выставка «АГРОВЯТКА»

Там были представлены флагманские образцы сельскохозяйственной техники, прогрессивные агротехнологии.

Источник: Национальные проекты России

Специализированная весенняя выставка «АГРОВЯТКА» состоялась 9−10 апреля в Кирове в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

Гостями выставки в том числе стали более 200 студентов Вятского государственного агротехнологического университета и профильных средних профессиональных учебных заведений. Они увидели новейшую сельхозтехнику, инновационные разработки и пообщались с представителями ведущих агрохолдингов.

В этом году на выставке были представлены флагманские образцы сельскохозяйственной техники, прогрессивные агротехнологии, достижения селекции и инновационные решения в области землепользования. Среди участников — «Слободской машиностроительный завод», компании «ЭкоНива-Техника», «Агротехника», «Мотор», «Техника», «АГРОКОМПЛЕКТ», «МЕДБИОТЕХ» и многие другие предприятия.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.